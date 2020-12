Cristiano Ronaldo diventerà un personaggio di Garena Free Fire

(Di lunedì 7 dicembre 2020)ha rilasciato l'aggiornamentoOB25 che ha aggiunto molte nuove cose, tra cui Vector Akimbo, la stagione classificata 4, armi avanzate e altro ancora. L'aggiornamento si basa su Operation Chronoa eha annunciato, la stella portoghese della Juventus, come suo ambasciatore globale. Secondo il teaser ufficiale, un nuovochiamato Chrono, basato su, sarà introdotto nel gioco il 19 dicembre 2020. Ilè stato avvistato per la prima volta nei server con il nome "Mystery Character". Leggi altro...

In una lunga intervista per Tuttosport in cui rivela la sua stima per la Juventus, Fabregas ha anche fatto il punto sui due più temuti della Juventus in questo momento ...Le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku a France Football. Le sue parole su Cristiano Ronaldo e Leo Messi Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter ha dichiarato a France Football, di ...