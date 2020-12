Il Milan vince anche a Genova con la Samp, in gol Kessiè e Castillejo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Genova (ITALPRESS) – Un primo tempo a senso unico sbloccato da un rigore di Kessiè. Una ripresa più equilibrata ma comunque favorevole ai rossoneri con il sigillo decisivo di Castillejo che rende inutile la successiva rete di Ekdal. Il Milan batte la Sampdoria, a Marassi, per 2-1, e ottiene la sesta vittoria esterna consecutiva in campionato, come solo nel 1964 e nel 1993 era riuscito a fare. Ma soprattutto mantiene l’imbattibilità stagionale in Serie A e consolida il primato della classifica grazie, ai 26 punti collezionati fin qui, cinque in più dell’Inter, seconda. L’atteggiamento della squadra di Pioli è subito aggressivo al Ferraris ma la prima occasione da gol è di stampo blucerchiato: all’8? sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Tonelli esce vincitore da una mischia e di testa indirizza la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Un primo tempo a senso unico sbloccato da un rigore di. Una ripresa più equilibrata ma comunque favorevole ai rossoneri con il sigillo decisivo diche rende inutile la successiva rete di Ekdal. Ilbatte ladoria, a Marassi, per 2-1, e ottiene la sesta vittoria esterna consecutiva in campionato, come solo nel 1964 e nel 1993 era riuscito a fare. Ma soprattutto mantiene l’imbattibilità stagionale in Serie A e consolida il primato della classifica grazie, ai 26 punti collezionati fin qui, cinque in più dell’Inter, seconda. L’atteggiamento della squadra di Pioli è subito aggressivo al Ferraris ma la prima occasione da gol è di stampo blucerchiato: all’8? sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Tonelli esce vincitore da una mischia e di testa indirizza la ...

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta il #Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, consi… - pisto_gol : Samp-Mil 1:2 Anche senza Ibra e Kijaer il Milan vince l’8^ partita in campionato: rigore di Kessie (mani di Jankto)… - PinoVaccaro77 : Il Milan ha una condizione fisica debordante, consapevolezza invidiabile. Vince con merito nonostante le assenze. M… - demarialuca : @RobertoRenga Il Milan sta facendo miracoli,questo e'un campionato dove chi vince ha ragione,non tutte le partite f… - BeoDontLie : RT @supersonico1986: Anche oggi il Milan Ibra-dipendente senza Ibra vince oggi. Ora succhiateci il cazzo e andate a dormire. -