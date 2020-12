F1, Toto Wolff: “L’errore ai box dovuto a un problema alla radio! Senza la foratura di Russell…” (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, ha scritto una delle pagine peggiori della luminosa storia recente della Mercedes. Da quella che poteva essere una doppietta meravigliosa, un disastro ai box ha invece relegato Valtteri Bottas all’ottavo posto, con George Russell nono, dopo aver comandato a lungo, e con pieno merito, la gara nel deserto del Bahrain. Il team principal di Brackley, Toto Wolff, prova a spiegare quel che è successo in quel (pessimo) doppio cambio gomme in occasione della Safety Car. “La colpa dell’errore arriva da un problema alla radio – svela ad Autosport.com – La chiamata non era arrivata nel box di George Russell, o meglio, solo ad una parte. Quando abbiamo annunciato il pit-stop, solo un lato del box ha sentito. C’era una radio che non funzionava, per ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, ha scritto una delle pagine peggiori della luminosa storia recente della Mercedes. Da quella che poteva essere una doppietta meravigliosa, un disastro ai box ha invece relegato Valtteri Bottas all’ottavo posto, con George Russell nono, dopo aver comandato a lungo, e con pieno merito, la gara nel deserto del Bahrain. Il team principal di Brackley,, prova a spiegare quel che è successo in quel (pessimo) doppio cambio gomme in occasione della Safety Car. “La colpa dell’errore arriva da unradio – svela ad Autosport.com – La chiamata non era arrivata nel box di George Russell, o meglio, solo ad una parte. Quando abbiamo annunciato il pit-stop, solo un lato del box ha sentito. C’era una radio che non funzionava, per ...

