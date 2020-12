Crotone-Napoli in tv e streaming | dove vederla

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) I calabresi di Giovanni Stroppa ospitano i partenopei di Gennaro Gattuso nella 10ª giornata di Serie A:vedereIldi Giovanni Stropppa ospita ildi Gennaro Gattuso nella 10ª giornata di Serie A. Pitagorici ultimi in classifica con 2 soli punti conquistati nelle prime 9 giornate, partenopei al 6° posto dopo le gare del primo pomeriggio a quota 17. Con una vittoria i campani raggiungerebbero la Juventus in 3ª posizione.: la partita si giocherà domenica 6 dicembre 2020 alle ore 18.00 nello scenario dello Stadio Ezio Scida di. La gara sarà arbitrata dal signor Livio Marinelli di Tivoli.La partitasarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, ...