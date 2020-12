Catania-Cavese streaming e diretta, dove vedere il match oggi (Di domenica 6 dicembre 2020) Catania-Cavese si gioca oggi domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00 per la sfida di campionato di Lega Pro. Si giocherà al Nobile di Lentini e non al Massimino. A dirigere la partita che si attende molto emozionante sarà l’arbitro Fontani di Siena.Catania-Caves, le probabili formazionicaption id="attachment 1061133" align="alignnone" width="666" Catania-Cavese (getty images)/captionQualche problema di formazione per entrambe le compagini che vogliono trovare i tre punti per dare un senso al campionato. I padroni di casa rossazzurri cercano il terzo successo di fila e si affidano a Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Nana Welbeck, Albertini, Biondi, Pinto; Pecorino, Sarao. Gli ospiti, invece, punteranno su Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020)si giocadomenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00 per la sfida di campionato di Lega Pro. Si giocherà al Nobile di Lentini e non al Massimino. A dirigere la partita che si attende molto emozionante sarà l’arbitro Fontani di Siena.-Caves, le probabili formazionicaption id="attachment 1061133" align="alignnone" width="666"(getty images)/captionQualche problema di formazione per entrambe le compagini che vogliono trovare i tre punti per dare un senso al campionato. I padroni di casa rossazzurri cercano il terzo successo di fila e si affidano a Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Nana Welbeck, Albertini, Biondi, Pinto; Pecorino, Sarao. Gli ospiti, invece, punteranno su Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo, ...

ItaSportPress : Catania-Cavese streaming e diretta, dove vedere il match oggi - - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Catania-#Cavese. #Seriec - SalvioFichera : Catania al “Nobile” contro la Cavese: - NunzioMarrazzo : Catania-Cavese. I precedenti dei blufoncé in terra siciliana ???????? #Calcio, #Catania, #Cavese, #GironeC,… - tuttocampo : Catania, i titolari per la Cavese! -