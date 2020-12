Dichiarazioni pre Crotone-Napoli | le parole di Stroppa

(Di sabato 5 dicembre 2020) Ilaffronterà ilin occasione della decima giornata di Serie A. Partita che avrà luogo domenica 6 dicembre, direttamente dallo stadio Scida, alle ore 18:00. Il tecnico del, ha parlato così alla vigilia della gara.pre: risultato scontato? Iloccupa l’ultimo posto della classifica di Serie A. Il risultato sembra scontato ma i calabresi in casa sono stati in grado di fermare la Juventus: “Difronte avremo giocatori che possono davvero risolvere una situazione con una giocata di qualità importante“. Sulla prestazione che si aspetta dai suoi giocatori: ” Attenzione nel fare le cose. Quando mettiamo attenzione e determinazione abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. ...

