Derby alla Juve: Bonucci-gol all’89° e Toro rimontato (Di sabato 5 dicembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ribalta il Torino e si aggiudica il Derby della Mole. Vittoria a dir poco sofferta per la squadra di Pirlo che nella ripresa pareggia con McKennie e completa la rimonta con Bonucci a pochi secondi dal 90?. Ennesima partita persa nel finale dai granata, a cui non basta un egregio primo tempo. Il Toro ritrova Giampaolo in panchina dopo la lunga assenza per il Covid, regalando al proprio tecnico un approccio di rilievo. Passano solo 9 minuti sul cronometro e gli ospiti passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Meitè raccoglie il pallone in mezzo all’area, serve Nkoulou che con freddezza beffa Szczesny da due passi. Il gol iniziale dà fiducia ai granata che al 14? mancano il raddoppio per un miracolo dello stesso Szczesny su Zaza a tu per tu. La Juventus invece ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Lantus ribalta il Torino e si aggiudica ildella Mole. Vittoria a dir poco sofferta per la squadra di Pirlo che nella ripresa pareggia con McKennie e completa la rimonta cona pochi secondi dal 90?. Ennesima partita persa nel finale dai granata, a cui non basta un egregio primo tempo. Ilritrova Giampaolo in panchina dopo la lunga assenza per il Covid, regalando al proprio tecnico un approccio di rilievo. Passano solo 9 minuti sul cronometro e gli ospiti passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Meitè raccoglie il pallone in mezzo all’area, serve Nkoulou che con freddezza beffa Szczesny da due passi. Il gol iniziale dà fiducia ai granata che al 14? mancano il raddoppio per un miracolo dello stesso Szczesny su Zaza a tu per tu. Lantus invece ...

EzioGreggio : Il @TorinoFC_1906 il Toro per noi è sempre e comunque ostico, difficile, fisico.Oggi abbiamo vinto non coi fuoricla… - 1Dovahkiin : Caro Presidente Cairo @TorinoFC_1906 dopo l ennesimo derby perso, contro una Juve Imbarazzante, le dico che può far… - zazoomblog : Derby alla Juve: Bonucci-gol all89° e Toro rimontato - #Derby #Juve: #Bonucci-gol #all89° - IlCastiga : @Fede_Spera86 Si ma cmq non è un derby come Inter Milan in cui possono vincere entrambe,il toro è palesemente infer… - erc1969 : Buonasera atutti avevo pronosticato un bel 3 a 0 me è finita un bel 2 a 1 che in un derby non è male... forse megli… -