Serie D, così i pronostici delle gare di domenica (Di venerdì 4 dicembre 2020) Serie D ancora in attesa di riprendere in maniera meno convulsa la propria stagione, ma comunque in campo domenica, per 22 gare di recupero. Proviamo a capire quali i possibili pronostici per queste sfide, in programma tutte alle 14.30. Serie D, Gironi A-B-C-D La capolista Bra sarà impegnata in casa contro il Vado, così come il Prato, altra formazione attesa in cima alla graduatoria del proprio girone di competenza, ospiterà il Ghiviborgo. Interessante è anche la gara tra il Casale e il Varese, due deluse dalla stagione in corso. Bra-Vado 1, Casale-Varese X, Chieri-Gozzano 2, Folgore Caratese-Caronnese X, Fossano-Sestri Levante 2, Saluzzo-Sanremese X, Calvina-Sona 1, Vis Nova Giussano-Caravaggio X, Union Feltre-Arzignano Valchiampo X, Correggese-Mezzolara 1, Prato-Ghiviborgo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020)D ancora in attesa di riprendere in maniera meno convulsa la propria stagione, ma comunque in campo, per 22di recupero. Proviamo a capire quali i possibiliper queste sfide, in programma tutte alle 14.30.D, Gironi A-B-C-D La capolista Bra sarà impegnata in casa contro il Vado,come il Prato, altra formazione attesa in cima alla graduatoria del proprio girone di competenza, ospiterà il Ghiviborgo. Interessante è anche la gara tra il Casale e il Varese, due deluse dalla stagione in corso. Bra-Vado 1, Casale-Varese X, Chieri-Gozzano 2, Folgore Caratese-Caronnese X, Fossano-Sestri Levante 2, Saluzzo-Sanremese X, Calvina-Sona 1, Vis Nova Giussano-Caravaggio X, Union Feltre-Arzignano Valchiampo X, Correggese-Mezzolara 1, Prato-Ghiviborgo ...

