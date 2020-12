Roma, rapina una tabaccheria e il titolare ha un malore: è caccia al bandito (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il proprietario di una tabaccheria di Centocelle, in orario di chiusura, si è visto portare via l’intero incasso della giornata. Accade ieri, attorno alle 20:00, in una tabaccheria via dei Platani, in zona Centocelle. Il proprietario stava per chiudere il suo negozio quando un uomo lo ha rapinato dell’intero incasso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Centocelle e la Settima Sezione Rilievi del nucleo informativo di Roma. Il soggetto si è dato alla fuga a piedi, mentre il proprietario veniva colto da un malore: le indagini sono ancora in corso. Leggi anche: Colpo grosso all’Eurospin: fanno saltare la cassa continua e poi scoppia l’incendio. In fuga con maxi bottino da 50.000 euro su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il proprietario di unadi Centocelle, in orario di chiusura, si è visto portare via l’intero incasso della giornata. Accade ieri, attorno alle 20:00, in unavia dei Platani, in zona Centocelle. Il proprietario stava per chiudere il suo negozio quando un uomo lo hato dell’intero incasso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Centocelle e la Settima Sezione Rilievi del nucleo informativo di. Il soggetto si è dato alla fuga a piedi, mentre il proprietario veniva colto da un: le indagini sono ancora in corso. Leggi anche: Colpo grosso all’Eurospin: fanno saltare la cassa continua e poi scoppia l’incendio. In fuga con maxi bottino da 50.000 euro su Il Corriere della Città.

