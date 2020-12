Stasera su Rai 1 Donatella Finocchiaro e le donne coraggiose del Maxiprocesso contro la mafia (Di giovedì 3 dicembre 2020) «A volte ci sono scelte che ti pongono di fronte a dilemmi importanti, come la lotta tra il bene e il male. Poi arriva qualcuno che ti chiede non solo di schierarti, ma addirittura di combattere la battaglia in prima persona. In Sicilia è successo. A me è successo. Ci vuole coraggio. Non lo so. Io l’ho fatto, e questa è la mia storia». Con queste parole pronunciate da Donatella Finocchiaro inizia la docu-fiction Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, in onda Stasera su Rai1. I protagonisti, di ieri e di oggi, del Maxiprocesso raccontato nella docufiction di Rai 1 sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) «A volte ci sono scelte che ti pongono di fronte a dilemmi importanti, come la lotta tra il bene e il male. Poi arriva qualcuno che ti chiede non solo di schierarti, ma addirittura di combattere la battaglia in prima persona. In Sicilia è successo. A me è successo. Ci vuole coraggio. Non lo so. Io l’ho fatto, e questa è la mia storia». Con queste parole pronunciate dainizia la docu-fiction Io, una giudice popolare al, in ondasu Rai1. I protagonisti, di ieri e di oggi, delraccontato nella docufiction di Rai 1 sfoglia la gallery ...

