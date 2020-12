Bennacer: «Adduttore? Sono pronto per domenica. Tonali è un grande giocatore» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Bennacer ha parlato al termine della gara vinta dal Milan questa sera contro il Celtic che è valsa la qualificazione Intervistato da Sky Sport, Ismael Bennacer ha così celebrato il successo del Milan contro il Celtic e la qualificazione matematica in Europa League: «Pioli ha cambiato la squadra, lo vediamo nello spirito che mettiamo quando giochiamo. Lavoriamo ogni giorno sul campo, stiamo facendo bene quello che ci chiede. Adduttore? Sono pronto per domenica, faceva un po’ male, dalla risonanza è risultato che era solo stanchezza, ma non devo forzare perché abbiamo tante gare e devo essere al meglio. Tonali? È uguale, con Franck gioco da più tempo quindi faccio meglio ma Sandro è un grande giocatore e sta crescendo. Questo Milan è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020)ha parlato al termine della gara vinta dal Milan questa sera contro il Celtic che è valsa la qualificazione Intervistato da Sky Sport, Ismaelha così celebrato il successo del Milan contro il Celtic e la qualificazione matematica in Europa League: «Pioli ha cambiato la squadra, lo vediamo nello spirito che mettiamo quando giochiamo. Lavoriamo ogni giorno sul campo, stiamo facendo bene quello che ci chiede.per, faceva un po’ male, dalla risonanza è risultato che era solo stanchezza, ma non devo forzare perché abbiamo tante gare e devo essere al meglio.? È uguale, con Franck gioco da più tempo quindi faccio meglio ma Sandro è une sta crescendo. Questo Milan è ...

