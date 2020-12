Mercato Juventus, serve un difensore: la lista dei possibili arrivi a gennaio (Di martedì 1 dicembre 2020) Mercato Juventus – Il calcioMercato della Juventus vedrà probabilmente i bianconeri impegnati a cercare dei rinforzi nella prossima sessione di gennaio.Gli impegni da affrontare per la squadra di Andrea Pirlo sono molti, in Italia e in Europa. E in questa stagione così compressa è molto facile che l’infermeria si riempi. Ed è soprattutto un reparto che finora ha accusato qualche assenza di troppo vista l’assenza contemporanea di Bonucci, Chiellini e Demiral nelle scorse partite. Mercato Juventus, le ultimissime sulla difesa Come sottolinea il portale CalcioMercato.it la Juve probabilmente a gennaio dovrà puntellare il suo reparto arretrato, proprio in virtù degli acciacchi di Chiellini e degli altri elementi che spesso hanno ridotto le ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 dicembre 2020)– Il calciodellavedrà probabilmente i bianconeri impegnati a cercare dei rinforzi nella prossima sessione di.Gli impegni da affrontare per la squadra di Andrea Pirlo sono molti, in Italia e in Europa. E in questa stagione così compressa è molto facile che l’infermeria si riempi. Ed è soprattutto un reparto che finora ha accusato qualche assenza di troppo vista l’assenza contemporanea di Bonucci, Chiellini e Demiral nelle scorse partite., le ultimissime sulla difesa Come sottolinea il portale Calcio.it la Juve probabilmente adovrà puntellare il suo reparto arretrato, proprio in virtù degli acciacchi di Chiellini e degli altri elementi che spesso hanno ridotto le ...

