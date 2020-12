LIVE Danimarca-Italia, calcio femminile in DIRETTA: le azzurre a Viborg si giocano la qualificazione (Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35: Tra le file della compagine danese peseranno alcune assenze per via del Covid-19 come Nadia Nadim, ma i pericoli arriveranno dalla coppia offensiva Harder-Madsen, senza dimenticare la forza a centrocampo di Soerensen e di Troelsgaard. 16.32: I recuperi di Gama e Bergamaschi possono portare ulteriore qualità, freschezza ed esperienza rispetto alla gara di fine ottobre. La voglia di rivalsa c’è e lo si nota dalle parole di Valentina Giacinti: “Sicuramente la voglia di rivincita è tantissima. Ripartiamo dal secondo tempo di Empoli. Quella è la vera Italia”. 16.29: Bertolini dunque punta sulla coppia d’attacco Giacinti, Bonansea. La top scorer Girelli in panchina, mentre a centrocampo vedremo al fianco di Giugliano Arianna Caruso, a cui la CT ha voluto dare fiducia. Sorprende anche la scelta ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.35: Tra le file della compagine danese peseranno alcune assenze per via del Covid-19 come Nadia Nadim, ma i pericoli arriveranno dalla coppia offensiva Harder-Madsen, senza dimenticare la forza a centrocampo di Soerensen e di Troelsgaard. 16.32: I recuperi di Gama e Bergamaschi possono portare ulteriore qualità, freschezza ed esperienza rispetto alla gara di fine ottobre. La voglia di rivalsa c’è e lo si nota dalle parole di Valentina Giacinti: “Sicuramente la voglia di rivincita è tantissima. Ripartiamo dal secondo tempo di Empoli. Quella è la vera”. 16.29: Bertolini dunque punta sulla coppia d’attacco Giacinti, Bonansea. La top scorer Girelli in panchina, mentre a centrocampo vedremo al fianco di Giugliano Arianna Caruso, a cui la CT ha voluto dare fiducia. Sorprende anche la scelta ...

