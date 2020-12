L’e-commerce corre veloce su mezzi green

Leggi su panorama

(Di martedì 1 dicembre 2020) Potrà sembrare strano visto il momento storico, eppure gli acquisti online in Italia stanno perdendo terreno: per il 2020 hanno un valore stimato intorno a 30,6 miliardi di euro, il 3 per cento in meno rispetto al 2019. Lo rilevava di recente l'osservatorio «eB2c» curato da Netcomm con la School of Management del Politecnico di Milano. A spiegarne le ragioni è lo stesso osservatorio: al decollo dello shopping di prodotti fisici, che fa segnare l'incremento annuo più alto di sempre (+5,5 miliardi di euro di valore), con un boom trasversale di categorie che vanno dall'elettronica alla spesa di generi alimentari fino all'abbigliamento, si contrappone il calo vertiginoso della vendita dei servizi (-47 per cento), come biglietti aerei e pacchetti turistici. Le forti limitazioni a viaggi e vacanze sono tra le cause principali del saldo negativo nella bilancia ...