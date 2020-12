Sanremo 2021, finalmente una novità importante: ecco la svolta (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2021, potrebbe essere arrivato finalmente il momento della svolta per la kermesse canora. Ma di che cosa si tratta? Il festival di Sanremo del 2021 è già chiacchieratissimo, fra grandi novità e difficoltà che ha dovuto affrontare ancor prima di iniziare. La pandemia ha intaccato tutti i settori, compreso quello dello spettacolo, ponendo molti Leggi su youmovies (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., potrebbe essere arrivatoil momento dellaper la kermesse canora. Ma di che cosa si tratta? Il festival didelè già chiacchieratissimo, fra grandie difficoltà che ha dovuto affrontare ancor prima di iniziare. La pandemia ha intaccato tutti i settori, compreso quello dello spettacolo, ponendo molti

Luca_zone : RT @miss_chifo: Una proposta: VALLETTE DI SANREMO 2021. #gfvip - miss_chifo : Una proposta: VALLETTE DI SANREMO 2021. #gfvip - itss_sarax : RT @CartaFanzone: Secondo me Federica Carta, con una bella canzone piano e voce all'inizio dolce e fragile e poi bella carica di energia a… - CartaFanzone : Secondo me Federica Carta, con una bella canzone piano e voce all'inizio dolce e fragile e poi bella carica di ener… - MarcoMars__ : Pazzesche Eligreg e MTR che fanno le prove per Sanremo 2021 #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021 HTTP/1.1 Server Too Busy