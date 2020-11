Pensioni di invalidità 2020, doppio ostacolo all’aumento: reddito e percentuale (Di lunedì 30 novembre 2020) Prosegue la diatriba circa le Pensioni di invalidità, l’aumento tanto atteso dagli invalidi, é stato concesso grazie alla sentenza n°152 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 20 luglio scorso, ma solo agli invalidi totali e agli inabili al lavoro tra i 18 ed i 60 anni, i disabili inoltre per poter beneficiare dell’incremento devono rispettare determinati limiti reddituali personali che divengono coniugali se sono sposati. Questo, ci fanno notare i nostri lettori, é stato un grande ostacolo per moltissimi invalidi al 100%, che continuano a ribadire con forza, che il reddito del coniuge non conti nulla, in quanto la disabilità é personale e l’assegno andrebbe incrementato ugualmente. Specie alla luce del fatto che non venga, invece, considerato il reddito famigliare, quindi paradossalmente un figlio ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 30 novembre 2020) Prosegue la diatriba circa ledi, l’aumento tanto atteso dagli invalidi, é stato concesso grazie alla sentenza n°152 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 20 luglio scorso, ma solo agli invalidi totali e agli inabili al lavoro tra i 18 ed i 60 anni, i disabili inoltre per poter beneficiare dell’incremento devono rispettare determinati limiti reddituali personali che divengono coniugali se sono sposati. Questo, ci fanno notare i nostri lettori, é stato un grandeper moltissimi invalidi al 100%, che continuano a ribadire con forza, che ildel coniuge non conti nulla, in quanto la disabilità é personale e l’assegno andrebbe incrementato ugualmente. Specie alla luce del fatto che non venga, invece, considerato ilfamigliare, quindi paradossalmente un figlio ...

