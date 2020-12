Livorno, Heller: “I nostri problemi sono in via di risoluzione in brevissimo tempo” (Di lunedì 30 novembre 2020) Nuovi problemi legati a fideiussioni e pagamenti per il Livorno, con una ricapitalizzazione del club che continua a slittare. Il presidente amaranto Giorgio Heller ha voluto rassicurare nuovamente tutti, ecco le sue parole riportate da Il Tirreno – ed. Livorno:“I nostri problemi sono in via di risoluzione, grazie all’intervento dei soci che sottoscriveranno l’aumento di capitale deliberato nei giorni scorsi. Per soci intendo Carrano, Navarra, Spinelli, Ferretti, Aimo. Questo porterà alla risoluzione di una serie di problemi urgenti in brevissimo tempo e poi a medio e a lungo termine perché una ricapitalizzazione di queste dimensioni porterà in sicurezza la società. Adesso sta a ogni singolo socio ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Nuovilegati a fideiussioni e pagamenti per il, con una ricapitalizzazione del club che continua a slittare. Il presidente amaranto Giorgioha voluto rassicurare nuovamente tutti, ecco le sue parole riportate da Il Tirreno – ed.:“Iin via di, grazie all’intervento dei soci che sottoscriveranno l’aumento di capitale deliberato nei giorni scorsi. Per soci intendo Carrano, Navarra, Spinelli, Ferretti, Aimo. Questo porterà alladi una serie diurgenti intempo e poi a medio e a lungo termine perché una ricapitalizzazione di queste dimensioni porterà in sicurezza la società. Adesso sta a ogni singolo socio ...

