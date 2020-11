Iva agevolata 2020 | quando spetta | acquisti inclusi | tutte le agevolazioni

Leggi su leggioggi

L'Iva o ridotta al 4%, 5%, 10%. L'imposta sul valore aggiunto, è una imposta che grava sui consumi (cessione di beni o prestazione di servizi). Le principali aliquote sono quella ordinaria del 22%, e vi sono poi le aliquote ridotte, (il 4%, il 5% e il 10%). La maggior parte degli, sconta l'aliquota del 22% ma, per alcuni beni come quelli di prima necessità, (alimentari, servizi primari, utenze domestiche o le opere sulla prima casa), si applicano le aliquote ridotte. Per determinate operazioni, per la loro natura o per la loro utilità sociale, sono previste delle esenzioni, vi sono le operazioni non imponibili e quelle esenti. Altre operazioni sono escluse perché carenti di uno dei requisiti fondamentali dell'Iva, (soggettivo, oggettivo, territoriale). Tra le novità di quest'anno se ...