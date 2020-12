Il rischio in Iran dopo l’assassinio di Fakhrizadeh. L’analisi di Pedde (Igs) (Di lunedì 30 novembre 2020) Secondo la ricostruzione di Fars News, agenzia stampa governativa Iraniana, lo scienziato Mohsen Fakhrizadeh sarebbe stato ucciso da una mitragliatrice robotica. L’agenzia è legata all’Irgc, il corpo militare teocratico (noto come i Guardiani della Rivoluzione), di cui – secondo informazioni non confermabili – Fakhrizadeh era parte. L’ingegnere è stato ucciso mentre si stava spostando con la moglie a Damavand, zona montagnosa a ottanta chilometri a est di Teheran, dove vivevano alcuni parenti. Viaggiava su un’auto blindata parte di un convoglio di tre mezzi: quando il primo ha lasciato gli altri per portarsi avanti e perlustrare il perimetro della casa in cui i coniugi Fakhrizadeh erano diretti, da un pick-up Nissan sono partiti i primi colpi. L’ingegnere è sceso pensando a una foratura, e a quel punto il ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 novembre 2020) Secondo la ricostruzione di Fars News, agenzia stampa governativaiana, lo scienziato Mohsensarebbe stato ucciso da una mitragliatrice robotica. L’agenzia è legata all’Irgc, il corpo militare teocratico (noto come i Guardiani della Rivoluzione), di cui – secondo informazioni non confermabili –era parte. L’ingegnere è stato ucciso mentre si stava spostando con la moglie a Damavand, zona montagnosa a ottanta chilometri a est di Teheran, dove vivevano alcuni parenti. Viaggiava su un’auto blindata parte di un convoglio di tre mezzi: quando il primo ha lasciato gli altri per portarsi avanti e perlustrare il perimetro della casa in cui i coniugierano diretti, da un pick-up Nissan sono partiti i primi colpi. L’ingegnere è sceso pensando a una foratura, e a quel punto il ...

formichenews : Il caso del cargo italiano diventato una nave da guerra iraniana, il processo Assadi e non solo. Ecco perché fare a… - lb7080 : @barbaraslavin1 : visto che @JoeBiden poco può fare fino al 29 gennaio, l'Europa deve fare di più. I ministri degli… - abi_tus : Il rischio e di un alleanza di fatto con iran e amici contro arabia saudita. La prima e la seconda settimana di dic… - guybonet : @SMaurizi Il Pakistan possiede l'atomica ma è satellite USA come l'India lo è della Russia. Paesi poveri a rischio… - pietrofrigo : RT @guidoolimpio: Come per Soleimani l'Iran promette la rappresaglia ma 'al momento opportuno', abbastanza chiaro il messaggio di Rouhani s… -

Ultime Notizie dalla rete : rischio Iran HTTP/1.1 Server Too Busy