Star Wars, lutto: morto David Prowse, Darth Vader di Guerre Stellari (Di domenica 29 novembre 2020) David Prowse è scomparso a 85 anni: fu l'attore che interpretò il leggendario Dart Fener nella prima mitologica trilogia di Star Wars L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 29 novembre 2020)è scomparso a 85 anni: fu l'attore che interpretò il leggendario Dart Fener nella prima mitologica trilogia diL'articolo proviene da Gossip e Tv.

ilpost : È morto David Prowse, l’attore che interpretava Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars: aveva 85 anni.… - disinformatico : Ci ha lasciato David Prowse, memorabile interprete di Darth Vader in Star Wars. Un gigante gentilissimo. - RollingStoneita : Aveva 85 anni, era famoso per aver interpretato #DarthVader nella prima trilogia di #StarWars #davidprowse - starwarsnewsit : Star Wars: David Prowse raccontò così il suo allontanamento - - Italia_Notizie : Morto David Prowse, ecco perché Lucas lo scelse per il primo Darth Vader in Guerre stellari -