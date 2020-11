Brescia: carabinieri arrestano spacciatore 18enne, riforniva coetanei e minori (Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Operazione antidroga dei carabinieri di Breno (Brescia), che hanno arrestato a Esine uno spacciatore 18enne, che riforniva di marijuana e hashish diversi coetanei della zona, alcuni dei quali minorenni. In quell'appartamento di Esine, i carabinieri erano già entrati nel mese di maggio, quando avevano arrestato un pregiudicato straniero, trovato in possesso di diversi etti di cocaina. Questa volta è stato arrestato il figlio della compagna dell'extracomunitario che, dopo la condanna a 4 anni e mezzo, si trova ancora in carcere. Ieri, i carabinieri lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Brescia. La conferma dell'illecita ma alquanto redditizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Operazione antidroga deidi Breno (), che hanno arrestato a Esine uno, chedi marijuana e hashish diversidella zona, alcuni dei quali minorenni. In quell'appartamento di Esine, ierano già entrati nel mese di maggio, quando avevano arrestato un pregiudicato straniero, trovato in possesso di diversi etti di cocaina. Questa volta è stato arrestato il figlio della compagna dell'extracomunitario che, dopo la condanna a 4 anni e mezzo, si trova ancora in carcere. Ieri, ilo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di. La conferma dell'illecita ma alquanto redditizia ...

Spaccia come il patrigno già in carcere: arrestato 18enne

Il compagno della madre era stato portato in carcere a maggio scorso e poi condannato a quattro anni e mezzo per droga. A distanza di cinque mesi i carabinieri sono tornati a casa di una famiglia di E ...

