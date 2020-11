Rientro a scuola in sicurezza | con bidelli e supplenti | dice Antonello Giannelli

Leggi su agi

(Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "Siamo tutti ovviamente a favore dellain presenza. Ma dobbiamo assicurarci che questa avvenga in". Lo precisa in un'intervista a Il Messaggero di Roma Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, che chiarisce: "Ci sono ancora aspetti fondamentali da affrontare, questioni da risolvere per poter guardare realmente alla didattica in presenza" perché "innanzitutto servono inelle scuole" e "ne mancano ancora in molte scuole". Poi, assicura Giannelli, "gli istituti non riescono ancora a garantire il tempo pieno e comunque l'orario completo per i più grandi" e così "le scuole non possono erogare ancora l servizio perché non hanno tutto l'organico". Quale? "Si tratta di docenti e personale ata, vale a dire amministrativi e", racconta il presidente ...