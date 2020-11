Miley Cyrus a RTL102.5: "La gente più bisognosa di aiuto mi ha ispirato per il nuovo disco" (Di venerdì 27 novembre 2020) Cappellino di pelle. Look glamour come sempre. Miley Cyrus è una delle star più amate negli ultimi anni. E' anche la più imitata. In collegamento con RTL102.5 Miley Cyrus racconta il nuovo disco “Plastic Hearts”. Dodici brani e collaborazioni pazzesche con super artisti del calibro di Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa. "Poche ore fa l'uscita. Ma le reazioni dei fan è stata pazzesca", svela in diretta da Los Angeles. Una vera esclusiva di RTL102.5 che lascia i fan senza fiato. Miley Cyrus durante il collegamento parla di tutto: dal rapporto con le donne al suo impegno sul fronte della beneficenza. Passando anche per l'ispirazione avuta prima del suo nuovo disco. Un altro successo da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Cappellino di pelle. Look glamour come sempre.è una delle star più amate negli ultimi anni. E' anche la più imitata. In collegamento con.5racconta il“Plastic Hearts”. Dodici brani e collaborazioni pazzesche con super artisti del calibro di Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa. "Poche ore fa l'uscita. Ma le reazioni dei fan è stata pazzesca", svela in diretta da Los Angeles. Una vera esclusiva di.5 che lascia i fan senza fiato.durante il collegamento parla di tutto: dal rapporto con le donne al suo impegno sul fronte della beneficenza. Passando anche per l'ispirazione avuta prima del suo. Un altro successo da ...

