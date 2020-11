Giulio Raselli non le manda a dire a Zelletta e Selvaggia Roma | “Un comodino e una che si venderebbe per uno scoop”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 26 novembre 2020) Andreaal Grande Fratello Vip 5 sono stati fortemente criticati da un tronista di Uomini e Donne,che ha avuto a che fare con loro e non ha risparmiato parole negative nei loro riguardi. Andreaè unPeral GF Vip 5 non è la prima volta che giungono critiche pesanti dall’esterno. Pochi giorni fa era stata criticata dall’ex Francesco Chiofalo, ma anche da Eliana Michelazzo, Mercedes Henger e altri personaggi, che l’avevano additata come pallonara. A muovere le dure critiche nei confronti dei due vipponi, ci ha pensato, che abbiamo conosciuto prima come corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne, da cui prese ...