Cisterna | manifestazione “DONNA” sulla Scalinata degli Angeli | per ricordare le 7 vittime di femminicidio della città

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 novembre 2020) Oltre 10mila visualizzazioni e tanti messaggi per la diretta facebook di “DONNA. Insieme per, unite per combattere” trasmessa ieri dal Comune didi Latina in occasioneGiornata internazionale per l’eliminazioneviolenza contro le donne. L’evento organizzato dall’Amministrazione comunale è stato svoltosotto la direzione artistica di Maria Grazia Angeletti coadiuvata da Nicola Gentile. Ad esibirsi tra recitazioni, canti e balli le allieveFit Dance 2001: Francesca Finotti, Romina Sambucci, Silvia Federici, Sofia Ghelfo, Sara Frattarelli, Agostina Scanu, alla chitarra Roberto Bartoli. Presenti i rappresentanti delle istituzioni, il vice sindaco Vittorio Sambucci, la ...