Barrilete cosmico

(Di giovedì 26 novembre 2020) Stadio Azteca, 22 giugno del 1986, quarti di finale della Coppa del Mondo, Argentina-Inghilterra. La Guerra delle Falkland/Malvinas brucia ancora. Diego Armando Maradona ha già segnato un gol, o forse era “un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”. Quattro minuti più tardi, ecco il raddoppio. Héctor Enrique la passa al Diez, ancora all’interno della propria metà campo. Maradona fa fuori quattro giocatori inglesi correndo per 60 metri palla al piede in dieci secondi. Quindi supera anche il portiere Shilton e firma il 2-0. Nei fiumi di parole per ricordare il più forte giocatore della storia del calcio, l’anarchico che dal fango di Villa Fiorito è arrivato sul tetto del mondo riunendo tutti – da Fidel Castro e Papa Francesco – sotto una grande chiesa, la sua, le parole da rileggere dalla prima all’ultima restano quelle pronunciate in un flusso di coscienza da ...