La cyclette pieghevole che scompare quando non serve

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Con le palestre chiuse causa emergenza sanitaria e la totale incertezza per una data di riapertura, organizzare la casa è per molti appassionati l’unica via per tentare di continuare ad allenarsi per restare in forma. Tra gli oggetti più diffusi ci sono i tappetini per lo yoga, attrezzi e mobili per gli esercizi delle gambe e la, che però è uno degli strumenti che talvolta occupa troppo spazio, finendo per essere un elemento d’intralcio,non in uso. Un problema che prova a risolvere Breakaway Bike, modello che si ripiega occupando lo spazio di una borsa da palestra (63,5 x 20,3 x 43,2 centimetri). Realizzata in alluminio aerospaziale, pesa 16 kg e supporta pedalatori che toccano anche i 160 kg. Una volta estratta, per utilizzarla è sufficiente estrarre le quattro gambe, sollevare sedile e manubrio e selezionare il livello di resistenza ...