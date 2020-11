Vasco Rossi, il retroscena di Andrea Giacobozzi 40 anni dopo: «Colpa d’Alfredo? No, colpa mia. Perse Daniela ma scrisse un capolavoro» (Di martedì 24 novembre 2020) Il successo della hit colpa d’Alfredo? È merito suo. L’accento emiliano lo si riconosce a chilometri, la battuta sempre pronta e un’amicizia vera con un monumento vivente: Vasco Rossi. Andrea Giacobazzi fa parte della combriccola del Blasco da sempre: è lui, in realtà, il personaggio che ha ispirato il rocker nella celebre canzone, colpa d’Alfredo. Partiamo dall’inizio: perché colpa d’Alfredo e non di Andrea? «Vasco ha sempre detto che suonava meglio Alfredo, per tutti a Zocca io sono diventato Alfredo…». Come è nata quella canzone? «Erano anni intensi, non so dire se belli o brutti. L’inizio musicale non fu facile, non veniva capita ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 24 novembre 2020) Il successo della hit? È merito suo. L’accento emiliano lo si riconosce a chilometri, la battuta sempre pronta e un’amicizia vera con un monumento vivente:Giacobazzi fa parte della combriccola del Blasco da sempre: è lui, in realtà, il personaggio che ha ispirato il rocker nella celebre canzone,. Partiamo dall’inizio: perchée non di? «ha sempre detto che suonava meglio Alfredo, per tutti a Zocca io sono diventato Alfredo…». Come è nata quella canzone? «Eranointensi, non so dire se belli o brutti. L’inizio musicale non fu facile, non veniva capita ...

