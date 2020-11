Sos calcio | Un tetto agli ingaggi o è la fine

(Di martedì 24 novembre 2020) L'ad dell'Inter Antonello: "Sistema non più sostenibile". Bilanci sempre più in rosso: Roma -242 milioni, Milan -195, Juve -71,4

sos_loyalty : Tommaso: Gli amici si sostengono nel momento del bisogno. Questo se sono zoppo mi tira un calcio all’altra gamba!… -

Ultime Notizie dalla rete : Sos calcio

Quotidiano.net

L’ad dell’Inter Antonello: "Sistema non più sostenibile". Bilanci sempre più in rosso: Roma -242 milioni, Milan -195, Juve -71,4 ...Vicente Montes, agente del portiere dell’Udinese Juan Musso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FcInterNews, in merito al futuro del suo assistito e all’interesse dell’Inter: “Tutto il mondo del cal ...