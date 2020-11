La violenza maschile che cresce in pandemia (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Durante i primi lockdown molti Stati hanno registrato una crescita record di abusi domestici, e nonostante i recenti confinamenti siano, nella maggior parte dei Paesi, meno rigidi, le linee telefoniche nazionali stanno registrando di nuovo un drammatico incremento delle chiamate d’aiuto». A dichiararlo con preoccupazione è Marija Pejcinovic Buric, segretaria generale del Consiglio d’Europa, che ha scelto di intervenire ieri alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne. Quella della violenza maschile è questione che ogni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Durante i primi lockdown molti Stati hanno registrato una crescita record di abusi domestici, e nonostante i recenti confinamenti siano, nella maggior parte dei Paesi, meno rigidi, le linee telefoniche nazionali stanno registrando di nuovo un drammatico incremento delle chiamate d’aiuto». A dichiararlo con preoccupazione è Marija Pejcinovic Buric, segretaria generale del Consiglio d’Europa, che ha scelto di intervenire ieri alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione dellasulle donne. Quella dellaè questione che ogni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : violenza maschile La violenza maschile che cresce in pandemia | il manifesto Il Manifesto Tutte le forme di violenza che colpiscono le donne

all’aver subito violenza da bambino o all’aver assistito a scene di violenza familiare, all’abuso di alcol o sostanze stupefacenti, al senso di possesso del maschio nei confronti della donna. Da tutto ...

Ancora una giornata internazionale contro la violenza sulle donne?

La violenza sulle donne, quindi ... almeno fino a quando una vittima verrà trattata sui media come una colpevole provocatrice delle condotte maschili. Almeno fino a quando non sarà chiaro a tutti, ...

all'aver subito violenza da bambino o all'aver assistito a scene di violenza familiare, all'abuso di alcol o sostanze stupefacenti, al senso di possesso del maschio nei confronti della donna.