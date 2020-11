Istruzione e formazione, dall’Europa un piano d’azione per integrare i migranti (Di martedì 24 novembre 2020) La Commissione Ue propone un piano d’azione per l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi, puntando su Istruzione e formazione. Le politiche di asilo e di migrazione non bastano. Il vero problema è l’integrazione. Un’integrazione attualmente marginale, quella che riguarda i migranti; e a sostenerlo è l’Unione Europea. “Serve anche una politica di integrazione e inclusione L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) La Commissione Ue propone unper l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi, puntando su. Le politiche di asilo e di migrazione non bastano. Il vero problema è l’integrazione. Un’integrazione attualmente marginale, quella che riguarda i; e a sostenerlo è l’Unione Europea. “Serve anche una politica di integrazione e inclusione L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

jobsocialeu : Living Business - Reggio Calabria - Categoria Professionale/Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Mec… - jobsocialeu : Living Business - Roma - Categoria Professionale/Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico Sett… - altrascuola : INTED 2021 - la conferenza annuale sulla tecnologia, l'istruzione e lo sviluppo - si terrà a Valencia (Spagna) dall… - Regione_Sicilia : RT @FSESicilia2020: #Avviso26 - @Regione_Sicilia e @unienna insieme per i tirocini nella P.A. Guarda il video ?? - CaleEuropaEdic : Consulta la gamma di #opportunità di #istruzione e formazione disponibili in tutta Europa per studenti di ogni età,… -

Ultime Notizie dalla rete : Istruzione formazione Dettaglio articolo Regione Veneto Istruzione e formazione, dall’Europa un piano d’azione per integrare i migranti

La Commissione Ue propone un piano d’azione per l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi, puntando su istruzione e formazione. Le politiche di asilo e di migrazione non bastano. Il vero problema è ...

Migranti: arriva piano Ue per favorire l’integrazione

(ANSA) - BRUXELLES, 24 NOV - Per far funzionare le politiche di asilo e migrazione serve anche una politica di integrazione e inclusione efficace, fondamentale anche per aiutare l'economia. Lo sostien ...

La Commissione Ue propone un piano d’azione per l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi, puntando su istruzione e formazione. Le politiche di asilo e di migrazione non bastano. Il vero problema è ...(ANSA) - BRUXELLES, 24 NOV - Per far funzionare le politiche di asilo e migrazione serve anche una politica di integrazione e inclusione efficace, fondamentale anche per aiutare l'economia. Lo sostien ...