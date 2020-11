Settimana di contagi in calo ma crescono morti e terapie (Di lunedì 23 novembre 2020) La Settimana che si è appena conclusa è la prima a presentare il segno negativo sull'aumento dei casi. Negli ultimi sette giorni i contagi in Italia sono stati 230.349 contro i 243.444 della Settimana ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) Lache si è appena conclusa è la prima a presentare il segno negativo sull'aumento dei casi. Negli ultimi sette giorni iin Italia sono stati 230.349 contro i 243.444 della...

Un primo calo nonostante il lieve aumento di tamponi (quasi settemila in più. Anche il confronto tra domenica scorsa è ieri conferma questo trend: 28.337 casi in più registrati nell'ultimo bollettino ...

Nuovo Dpcm Natale, limiti a spostamenti tra regioni, vacanze sulla neve e veglioni

Il governo guidato da Giuseppe Conte sta studiando regole rigide, anche nelle zone gialle e arancioni, in vista del prossimo mese di dicembre e delle festività di Natale, Capodanno e dell’Epifania. Pe ...

