Logan - The Wolverine: Patrick Stewart, ecco quanti chili ha perso per il ruolo (Di lunedì 23 novembre 2020) Sir Patrick Stewart ha perso molti chili in poco tempo per interpretare l'anziano e malato professor Charles Xavier in Logan - The Wolverine. Sir Patrick Stewart ha perso più di dieci chili al fine di interpretare Charles Xavier, anziano e malato, in Logan - The Wolverine. Stewart ha affermato di aver sempre avuto un peso costante sin da quando era un adolescente, aggiungendo che non aveva mai perso peso deliberatamente prima delle riprese del film di James Mangold. Stewart, durante un'intervista del 2017, ha dichiarato: "Questa è probabilmente la fine di questo franchise per me. Ma il problema con la fantascienza e il fantasy è che non ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020) Sirhamoltiin poco tempo per interpretare l'anziano e malato professor Charles Xavier in- The. Sirhapiù di diecial fine di interpretare Charles Xavier, anziano e malato, in- Theha affermato di aver sempre avuto un peso costante sin da quando era un adolescente, aggiungendo che non aveva maipeso deliberatamente prima delle riprese del film di James Mangold., durante un'intervista del 2017, ha dichiarato: "Questa è probabilmente la fine di questo franchise per me. Ma il problema con la fantascienza e il fantasy è che non ...

