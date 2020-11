Daniel Cosmic rinviato a giudizio per diffamazione | fece body shaming

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Non sono bastate le scuse pubbliche di Daniel Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, che adesso dovrà difendersi in tribunale dalle accuse di diffamazione aggravata da futili motivi. Lo scorso aprile l’ex concorrente di Amici aveva deriso l’aspetto fisico di una sua fan quindicenne nel corso di una diretta Instagram seguita da migliaia di utenti.

