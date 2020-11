Traffico Roma del 22-11-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 novembre 2020) Luceverdepomeriggio nella redazione ancora Buona domenica incidente lungo il raccordo anulare in carreggiata esterna Attenzione ci sono cose tra l’uscita Cassia bis Veientana nel uscita Cassia direzione Aurelia nella periferia Nord la polizia locale Ci segnala un incidente lungo via di Santa Maria di Galeria incidente avvenuto in prossimità della Braccianese un altro incidente nell’estrema periferia Est alla Borghesiana via di Vermicino A ridosso di via del Padiglione inevitabili le ripercussioni ricordiamo i lavori sulla Salaria lavori che comportano La deviazione per ilnelle due direzioni di marcia Sul cavalcavia della motorizzazione civile è frequente la formazione di code In entrambe le direzioni per Lesina riaperta alper urgenti lavori si era resa necessaria la chiusura della strada all’appio latino per ...