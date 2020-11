Gilles Rocca vince Ballando con le Stelle 2020 (Di domenica 22 novembre 2020) Gilles Rocca e Lucrezia Lando E’ Gilles Rocca il vincitore della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle. In una finale segnata da diversi colpi di scena, l’attore, affiancato a Lucrezia Lando, è riuscito infatti ad imporsi nello scontro finale sulla coppia formata da Paolo Conticini e Veera Kinnunen con il 58% delle preferenze a suo favore. Una vittoria che è dipesa anche dalla giuria e dagli opinionisti, che si sono espressi con voto secretato su richiesta della conduttrice Milly Carlucci. A premiarlo il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Sul gradino più basso del podio è andata Alessandra Mussolini, scesa in pista con Samuel Peron dopo la positività al Covid del “suo” Maykel Fonts. L’ex deputata non è riuscita a superare la terza manche, dove si è scontrata con i due ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 22 novembre 2020)e Lucrezia Lando E’il vincitore della quindicesima edizione dicon le. In una finale segnata da diversi colpi di scena, l’attore, affiancato a Lucrezia Lando, è riuscito infatti ad imporsi nello scontro finale sulla coppia formata da Paolo Conticini e Veera Kinnunen con il 58% delle preferenze a suo favore. Una vittoria che è dipesa anche dalla giuria e dagli opinionisti, che si sono espressi con voto secretato su richiesta della conduttrice Milly Carlucci. A premiarlo il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Sul gradino più basso del podio è andata Alessandra Mussolini, scesa in pista con Samuel Peron dopo la positività al Covid del “suo” Maykel Fonts. L’ex deputata non è riuscita a superare la terza manche, dove si è scontrata con i due ...

