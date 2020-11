Ora basta con i diktat dei virologi Contro il Covid serve il cortisone (Di sabato 21 novembre 2020) Sono passati nove mesi dall’inizio dell’epidemia da Covid e ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Anzi, in questa seconda ondata, che già a metà novembre fa più di settecento morti al giorno, la possibilità che la pandemia possa estendersi a dismisura nei mesi prossimi, con il clima più rigido, appare alquanto realistica. L’aspetto di questa immane tragedia che meno si può accettare è l’incertezza dei medici sulle terapie da adottare nella lotta al virus. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 21 novembre 2020) Sono passati nove mesi dall’inizio dell’epidemia dae ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Anzi, in questa seconda ondata, che già a metà novembre fa più di settecento morti al giorno, la possibilità che la pandemia possa estendersi a dismisura nei mesi prossimi, con il clima più rigido, appare alquanto realistica. L’aspetto di questa immane tragedia che meno si può accettare è l’incertezza dei medici sulle terapie da adottare nella lotta al virus. Segui su affaritaliani.it

ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - FratellidItalia : ?? Altri 4 miliardi per finanziare il fallimentare #redditodicittadinanza e oltre un miliardo per spese parlamentari… - Affaritaliani : Ora basta con i diktat dei virologi Contro il Covid serve il cortisone - GianluPower : RT @ladyonorato: Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto ed è g… - ilaria_ws : #ioleggoperché la lettura è il modo in cui scendo a patti con la vita. #ioleggoperché una sola vita non mi basta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora basta "Bambini spostati come pacchi. Ora basta" IL GIORNO Covid19, dati fasulli in Sicilia? Fava chiede gli ispettori ministeriali e la Regione invoca i Nas

Per l'opposizione si forza la mano ai manager per caricare nel sistema posti letto solo virtuali ed evitare la zona rossa ma dalla burocrazia e dal governo si invoca un controllo dei Nas e si lascia i ...

Messaggi anonimi con Telegram e WhatsApp ? Ora si può, ecco come

Le piattaforme di messaggistica certamente più utilizzate in tutto il mondo sono WhatsApp e Telegram, le quali hanno conquistato gli utenti grazie ad un pool di funzionalità che sposano perfettamente ...

Per l'opposizione si forza la mano ai manager per caricare nel sistema posti letto solo virtuali ed evitare la zona rossa ma dalla burocrazia e dal governo si invoca un controllo dei Nas e si lascia i ...Le piattaforme di messaggistica certamente più utilizzate in tutto il mondo sono WhatsApp e Telegram, le quali hanno conquistato gli utenti grazie ad un pool di funzionalità che sposano perfettamente ...