Maltempo, assaggio di inverno anche in Sardegna: -2°C nel Nuorese, attese altre nevicate [FOTO] (Di sabato 21 novembre 2020) L'articolo Maltempo, assaggio di inverno anche in Sardegna: -2°C nel Nuorese, attese altre nevicate FOTO MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 21 novembre 2020) L'articolodiin: -2°C nelMeteoWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo assaggio Maltempo, assaggio di inverno anche in Sardegna: -2°C nel Nuorese, attese altre nevicate [FOTO] Meteo Web Maltempo: -2 gradi nel Nuorese, attese altre nevicate e venti oltre i 100 km

Quasi -2 gradi sul Bruncuspina, ma anche minime a zero gradi in tutto il complesso del Gennargentu, nel Nuorese, che potrebbe portare altri fiocchi di neve coem quelli caduti oggi. L’inverno arrivato ...

