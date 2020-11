Telematica - Le flotte si monitorano anche attraverso i pneumatici

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 20 novembre 2020) Pro check è la soluzionedi monitoraggio digitale di Prometeon pensata per offrire una facile ed efficace gestione deiper lee i concessionari. La nuova integrazione della piattaforma di servizi Pro Services agevola le ispezioni, il monitoraggio delle gomme e dell'intera salute del veicolo: l'elenco degli strumenti impiegati comprende il Tap200 di Bartec Auto ID (leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi di controllo della pressione), un'app gratuita in ambiente iOS e Android (connessa via Bluetooth al Tap200) e una nuova piattaforma web aperta, dotata di un set completo di funzionalità di reporting e analisi interattive. Distribuzione internazionale. "I rivenditori del Network Supertruck, che hanno contribuito allo sviluppo di Pro checkpuntuali feedback, sono ...