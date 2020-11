Gli Eterni, Lauren Ridloff "Entusiasta di rappresentare i non udenti" (Di venerdì 20 novembre 2020) Il nuovo film dei Marvel Studios, Gli Eterni, porterà sullo schermo il primo supereroe non udente, e Lauren Ridloff non potrebbe essere più felice di questa opportunità. Sarebbe dovuto uscire questo mese uno dei più attesi film dei Marvel Studios, Gli Eterni, ma come tutti sappiamo non è più questo il caso. E mentre aspettiamo pazientemente di poter tornare al cinema, vediamo cos'ha da dire una delle protagoniste della pellicola, Lauren Ridloff, che sarà anche l'interprete del primo supereroe non udente del MCU. Ridloff, lei stessa non udente fin dalla nascita, che darà il volto a Makkari, il membro degli Eterni dotato di supervelocità, si è detta infatti estremamente Entusiasta di questo particolare "primato" e di ciò che esso ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020) Il nuovo film dei Marvel Studios, Gli, porterà sullo schermo il primo supereroe non udente, enon potrebbe essere più felice di questa opportunità. Sarebbe dovuto uscire questo mese uno dei più attesi film dei Marvel Studios, Gli, ma come tutti sappiamo non è più questo il caso. E mentre aspettiamo pazientemente di poter tornare al cinema, vediamo cos'ha da dire una delle protagoniste della pellicola,, che sarà anche l'interprete del primo supereroe non udente del MCU., lei stessa non udente fin dalla nascita, che darà il volto a Makkari, il membro deglidotato di supervelocità, si è detta infatti estremamentedi questo particolare "primato" e di ciò che esso ...

cristin36236566 : Questo è solo un capitolo . Non è tutta la storia . Mandami una foto al giorno, una frase e ci saremo per sempre.… - orsovolante : @Fabioraja @grotondi Ma cosa vuole dire 'non sufficientemente testato?' Ma possibile che ognuno si sente in dovere… - giuly72 : @nasellofra Eh già...basta con gli eterni Peter Pan - MCapparetti : @AzzurraBarbuto Gli animali sono le vere vittime di un mondo dominato da umani che credono di essere eterni .......… - allerame1 : @BeataVergineMa5 dipende dal paragone che si fa, rispetto agli eterni precari delle ultime generazioni di lavorator… -