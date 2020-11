Tra interventi confusi, elogi al fascismo, e ora l’arresto per ‘ndrangheta dopo la valanga di voti: chi è Mimmo Tallini – I video (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella sua biografia pubblicata sul sito web della Regione Calabria, si legge: «Appassionato di calcio, ama giocare a biliardo». Ma Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio, ha fatto spesso saltare le biglie fuori dal tavolo della politica, tra interventi sconclusionati come quello mostrato nel video, improvvisate teorie sul fascismo e valanghe di voti raccolti alle urne, nonostante il bollino di impresentabile della commissione parlamentare Antimafia, che gli era stato attribuito in quanto rinviato a giudizio per corruzione. La carriera di Mimmo Tallini Nato a Catanzaro, classe 1952, Tallini milita in Forza Italia ed è un ex dipendente ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella sua biografia pubblicata sul sito web della Regione Calabria, si legge: «Appassionato di calcio, ama giocare a biliardo». Ma Domenico, presidente del Consiglio regionale della Calabria arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio, ha fatto spesso saltare le biglie fuori dal tavolo della politica, trasconclusionati come quello mostrato nel, improvvisate teorie sule valanghe diraccolti alle urne, nonostante il bollino di impresentabile della commissione parlamentare Antimafia, che gli era stato attribuito in quanto rinviato a giudizio per corruzione. La carriera diNato a Catanzaro, classe 1952,milita in Forza Italia ed è un ex dipendente ...

