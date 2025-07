Blue Economy La Russa | Mare è risorsa per confermare leadership Italia

La Blue Economy rappresenta il cuore pulsante della strategia italiana per consolidare la leadership nel settore marittimo, offrendo opportunità di sviluppo sostenibile e innovazione. La visione di La Russa sottolinea come il mare non sia solo una risorsa, ma un elemento chiave per tracciare un percorso di crescita rispettoso dell’ambiente e capace di valorizzare le potenzialità del nostro territorio. È il momento di sfruttare questa risorsa straordinaria per affermare con forza il nostro ruolo nel mondo marittimo.

(Adnkronos) – Il mare è "una risorsa che ci circonda e che ci offre la straordinaria possibilità di affermare e confermare la leadership italiana nello sviluppo e nell'implementazione delle migliori strategie di utilità sostenibile delle risorse marinare e costiere. Non si tratta solo di generare valore economico, si tratta di tracciare una nuova rotta di

