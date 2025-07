Sicilia traffico di stupefacenti e metodo mafioso | 13 ferm

In Sicilia, scattano 13 fermi tra Favara, Canicattì e altri Comuni agrigentini: un duro colpo alle reti del traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata. Le accuse puntano su un’associazione a delinquere con metodi mafiosi, che includeva attentati e incendi per costringere vittime e spacciatori a conformarsi alle volontà dei clan. Una significativa operazione di giustizia che mette in luce l’intreccio tra droga e mafia.

In Sicilia i Carabinieri hanno eseguito 13 fermi tra Favara, Canicattì, Porto Empedocle, Comuni agrigentini e San Cataldo con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Gli indiziati sono anche ritenuti colpevoli di azioni come attentati e incendi al fine di costringere negozianti e a spacciatori ad adeguarsi alle volontà dei clan mafiosi.

