Umberto Ambrosoli | La banca del futuro resta di prossimità

Umberto Ambrosoli, presidente di Banca Aletti, ha sottolineato all’evento Smart City Italia 2025 che la banca del futuro si fonda sulla vicinanza e sulla prossimità. Un modello che rappresenta non solo una scelta strategica, ma anche un impegno concreto per rafforzare il legame con le comunità locali e sostenere il tessuto socio-economico del Paese. In questa logica, la banca di prossimità resta il pilastro per un domani più solido e inclusivo.

Umberto Ambrosoli, presidente di Banca Aletti (Gruppo Banco Bpm) e della Fondazione Bpm, intervenendo oggi all'evento Smart City Italia 2025, ospitato nella sala delle Colonne di Banco Bpm, ha ricordato come " la prossimità per noi è una scelta, un modello di come essere banca. Un modello che rivendichiamo e che, anche in questi mesi, difendiamo con i denti perché lo riteniamo essenziale per la nostre città come per il Paese. In questa logica, ritengo che in una città smart, debba trovare spazio quella bioversità bancaria necessaria per garantire concorrenza e pluralità di offerta per la clientela. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it