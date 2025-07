Jannik Sinner e Fabio Fognini incredibile | Italia in lacrime

Mercoledì a Wimbledon è stata una giornata indimenticabile per il tennis italiano, tra emozioni forti e momenti di grande suspense. Jannik Sinner ha conquistato il cuore degli appassionati battendo Shelton, mentre Fabio Fognini ha annunciato con commozione il suo addio al tennis. Tre protagonisti, tre storie diverse, unite dalla passione per il nostro sport e dall’orgoglio di rappresentare l’Italia sui grandi palcoscenici internazionali. L’ex...

Mercoledì, una giornata ricca di emozioni e simboli forti per il tennis italiano sui campi sacri di Wimbledon. Il k.o. di Cobolli contro Djokovic, il successo di Sinner contro Shelton e, infine, il sofferto annuncio del ritiro dal tennis di Fabio Fognini. A prendersi la scena sono stati tre protagonisti, ciascuno con un momento diverso della propria carriera, ma tutti accomunati dal tricolore e da una passione incrollabile per questo sport. L’ex numero 9 del mondo ha convocato una conferenza stampa straordinaria per dire ufficialmente addio al tennis professionistico: “È il momento giusto, lasciare Wimbledon dopo aver sfidato Alcaraz è il modo migliore per chiudere”, ha detto visibilmente emozionato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e Fabio Fognini, "incredibile": Italia in lacrime

