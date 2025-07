ZTL Montenapoleone, multe da settembre e ci saranno modifiche.

La ZTL di Montenapoleone continua a essere un punto di svolta nel cuore di Milano, con multe sospese fino a nuovo avviso. La decisione della giunta di prorogare il pre-esercizio delle telecamere permette di analizzare più a fondo i flussi di traffico e pianificare eventuali modifiche per migliorare la mobilità e preservare l'eleganza di questa zona iconica. Rimanete aggiornati: presto potrebbero arrivare novità importanti per cittadini e visitatori.

