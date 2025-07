Saraya tra ritiro e ritorno | Non sarò sul ring a 53 anni ma Evolution 2? Perché no

ring con entusiasmo e lucidità, condividendo i motivi che la spingono a considerare un ritorno. A 53 anni, la sua passione e determinazione sono più forti che mai, e il suo cuore batte ancora per il wrestling. Saraya parla del futuro sul ring con una prospettiva matura e consapevole, lasciando intravedere un possibile ritorno in WWE per Evolution 2, un evento che potrebbe segnare il suo nuovo capitolo.

Saraya fa parte del mondo del wrestling da quando aveva solo 13 anni, grazie alla sua famiglia. Il suo corpo ha già subito parecchie sollecitazioni nel corso degli anni, e ora ha rivelato quale sarà la tempistica per il suo ritiro dal ring. Durante un'intervista con Chris Van Vliet, ha parlato apertamente sia del suo futuro nel wrestling che della possibilità di tornare in WWE per l'attesissimo evento Evolution 2. Saraya parla del futuro sul ring. Alla domanda su quanto ancora volesse restare attiva sul ring, Saraya ha risposto che sicuramente non si vede a lottare a 53 anni, scherzando sul fatto che a quell'età preferirebbe andare a letto piuttosto che salire sul ring: "Oddio, no, non voglio avere 53 anni e stare ancora sul ring, voglio andare a letto.

