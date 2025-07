Caso Almasri Nordio al question time | Inventano bufale solenni per fermare la riforma epocale della giustizia

Nel cuore di una battaglia decisiva per la giustizia, il ministro Nordio denuncia le falsità che cercano di ostacolare la riforma epocale. Le voci infondate e le bufale solenni non fermeranno l’impegno verso un sistema giudiziario più equo e trasparente. Al centro di questa controversia, il caso Almasri si arricchisce di nuove rivelazioni, alimentando il dibattito su una vicenda che potrebbe segnare un punto di svolta.

“Siamo in dirittura d’arrivo di una riforma epocale della giustizia. Le provano tutte per rallentarla o intimidirci a costo di inventarsi delle bufale solenni “. Il ministro della Giustizia replica così a quello che definisce “il chiacchiericcio che è stato riportato dalla stampa” che, ribadisce, “è completamente infondato “. Al centro c’è sempre il caso Almasri e le nuove rivelazioni sulla vicenda del generale libico arrestato a gennaio perché accusato dalla Cpi di crimini di guerra e subito dopo rilasciato e riportato in Libia con tanto di volo di Stato. Nordio ha affrontato l’argomento oggi al question time in Senato e replica ai partiti di opposizione che chiedono le sue dimissioni per avere “mentito al Parlamento”: “Sa cosa ha detto il generale McAuliffe nell’assedio di Bastogne? ‘ Nuts! ‘”, risponde sorridendo il ministro ai cronisti a margine del suo intervento a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, Nordio al question time: “Inventano bufale solenni per fermare la riforma epocale della giustizia”

