Milik Juve Comolli è già al lavoro per trovargli una sistemazione | spuntano due piste all’estero per il polacco cosa filtra

Milik, ex attaccante della Juventus e protagonista di una stagione difficile, potrebbe presto cambiare casacca. Comolli, il suo agente, è già al lavoro per trovare la soluzione migliore: due piste all’estero sembrano prendere forma, ma ancora niente di definitivo. Qualunque sarà la destinazione, il suo futuro si decide ormai in breve tempo, aprendo così un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante polacco.

Milik Juve, Comolli è già al lavoro per trovargli una sistemazione: spuntano due piste all’estero per il polacco, ultime sull’ex attaccante del Marsiglia. Arkadiusz Milik  è uno dei giocatori in uscita dalla Juventus  in vista della nuova stagione. Dopo una stagione complessa, senza troppa continuità , il centravanti polacco potrebbe fare le valigie e cercare un’altra opportunità . Damien Comolli, il direttore sportivo della Juve, sta lavorando per trovare una sistemazione al giocatore, che non rientra nei piani tecnici di Tudor  per il futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Comolli  ha già avviato dei contatti con club della Saudi Pro League e con squadre degli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com