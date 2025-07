Rossana Esposito quaranta anni di coreografie | serata di gala per la direttrice artistica di NonSoloDanza

Quarant’anni di passione e creatività nel mondo della danza: Rossana Esposito, brillante direttrice artistica di NonSoloDanza, ha celebrato questa straordinaria tappa con una serata di gala al Teatro Magic Vision di Casalnuovo. Un evento ricco di emozioni, ricco di coreografie indimenticabili e ospiti di fama internazionale. La serata ha reso omaggio a un percorso artistico che ha lasciato il segno nel cuore di molti, dimostrando che i sogni si realizzano con dedizione e talento.

Quarant’anni di carriera e davvero non sentirli! Questi sono stati i commenti più ascoltati in sala al Teatro Magic Vision di Casalnuovo, location scelta ancora una volta da Rossana Esposito, direttrice artistica dell’ensemble NonSoloDanza ma soprattutto festeggiata speciale del gala Spettacolo di Balletti in suo onore. Un palcoscenico ed un programma dedicati alle sue coreografie di questi quarant’anni, con accanto personaggi di chiara fama della danza, della televisione e del teatro per una delle artiste più poliedriche della danza made in Naples. Eppure sempre lontana dai riflettori, schiva come poche nonostante una carriera di massima esposizione mediatica in tournée in lungo e largo per la Penisola. 🔗 Leggi su Ildenaro.it